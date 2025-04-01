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В Таганроге после атаки беспилотников оказались повреждены две многоэтажки

В Таганроге после атаки беспилотников оказались повреждены две многоэтажки
В городе Таганроге Ростовской области две многоэтажки повреждены после атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ранее горожане рассказали о серии взрывов над городом. Люди услышали, как минимум шесть хлопков. После этого на улице Лизы Чайкиной загорелся дом.

- Повреждены два многоквартирных дома на улицы Лизы Чайкиной, - сказано в сообщении.

На месте уже работают спецслужбы. Есть ли пострадавшие в результате атаки БПЛА, не сообщается.
Фото: Соцсети.
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