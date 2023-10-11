В Ростове 8-летний мальчик попал под колеса легковушки

Фото: Rostov.ru.

В Ростове мальчик пострадал, попав под колеса легковушки. ДТП случилось днем 10 октября в Нахичевани.Около 14 часов 38-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» ехал по улице Нижегородской. В районе дома № 8 на проезжую часть вышел ребенок. Он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Машина на скорости сбила маленького пешехода.- В результате аварии 8-летнего мальчика с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.