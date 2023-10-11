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В Ростове 8-летний мальчик попал под колеса легковушки

В Ростове 8-летний мальчик попал под колеса легковушки
В Ростове мальчик пострадал, попав под колеса легковушки. ДТП случилось днем 10 октября в Нахичевани.

Около 14 часов 38-летний мужчина за рулем «Фольксвагена Поло» ехал по улице Нижегородской. В районе дома № 8 на проезжую часть вышел ребенок. Он переходил дорогу в неположенном месте. Водитель ударил по тормозам, но было поздно. Машина на скорости сбила маленького пешехода.

- В результате аварии 8-летнего мальчика с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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