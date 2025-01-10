В аварии в Ростовской области пострадал 21-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого иномарка на большой скорости врезалась в здание. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Авария произошла 9 января в Волгодонске, у дома № 2 «Г» на проспекте Строителей. Согласно предварительным данным, 21-летний водитель «Шкоды Октавии» превысил разрешённую скорость, что привело к тому, что он не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, и он на полном ходу ударился о расположенное рядом здание.По уточнённым данным Госавтоинспекции Ростовской области, пострадал только 21-летний водитель. Молодого человека госпитализировали с травмами.