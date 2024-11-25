В массовой аварии пострадал 36-летний водитель легковушки в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в результате массового ДТП пострадал 36-летний мужчина. Авария произошла 24 ноября в Октябрьском районе.На трассе «Новочеркасск — Багаевская», 21-летний водитель автомобиля «BA3-21150» выехал на встречную полосу. В этот момент по встречке ехал 36-летний водитель «Вортекс Эстина». В результате чего автомобили столкнулись.После первого удара «Вортекс» отлетел в сторону и столкнулся с «Ауди Ку-7». Затем из-за сильного удара Ауди вылетела на обочину, где на полном ходу врезалась в Километровый знак 6.13 и дерево.В результате тройного ДТП пострадал 36-летний водитель «Вортекса». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, его с многочисленными травмами доставили в медицинское учреждение.