В Ростовской области в результате ДТП пострадал 45-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал мужчина 45 лет. Авария случилась 10 декабря недалеко от Сальска.На трассе «Егорлыксая — Сальск — Кузнецовский», при подъезде к поселку Логвиновский, 45-летний водитель автомобиля «ВАЗ — 2110» значительно превысил установленную скорость. Из-за чего его машину выбросило на обочину. В результате он не смог удержать автомобиль на дороге и на большой скорости врезался в дерево.Согласно информации от Госавтоинспекции, водитель 45 лет пострадал в результате удара. С множественными травмами его срочно направили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.