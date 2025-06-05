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В Аксайском районе водитель кроссовера наехал на годовалого малыша

В Аксайском районе водитель кроссовера наехал на годовалого малыша
В Аксайском районе в Ростовской области кроссовер совершил наезд на годовалого малыша. Инцидент случился 5 июня в населенном пункте Олимпийский.

По имеющейся информации, на улице Андрея Моисеева водитель автомобиля марки "Changan" тронулся с места. Предположительно, управлявший транспортным средством мужчина не увидел проходившего рядом ребенка. После чего сбил его.

-В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил ранения и был госпитализирован, - сообщили в областной автоинспекции.
Фото: Дондей
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