В Ростове-на-Дону автомобилист совершил наезд на 12-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону автомобилист совершил наезд на 12-летнего ребенка. Инцидент произошел 7 мая в Синегорском переулке.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля марки «Датсун» ехал по Белокалитвинской улице. В это время мальчик переходил дорогу по пешеходной зоне, не оборудованной светофорным регулированием, вблизи Мезинского переулка. Водитель не смог вовремя остановить транспортное средство и совершил столкновение с подростком.
По информации областной автоинспекции, ребенок получил телесные повреждения.