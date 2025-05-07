Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове-на-Дону автомобилист совершил наезд на 12-летнего ребенка

В Ростове-на-Дону автомобилист совершил наезд на 12-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону автомобилист совершил наезд на 12-летнего ребенка. Инцидент произошел 7 мая в Синегорском переулке.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля марки «Датсун» ехал по Белокалитвинской улице. В это время мальчик переходил дорогу по пешеходной зоне, не оборудованной светофорным регулированием, вблизи Мезинского переулка. Водитель не смог вовремя остановить транспортное средство и совершил столкновение с подростком.

По информации областной автоинспекции, ребенок получил телесные повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.