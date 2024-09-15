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В Аксайском районе на складе со стройматериалами ликвидировали открытый огонь

В Аксайском районе на складе со стройматериалами ликвидировали открытый огонь
В Аксайском районе Ростовской области удалось потушить пожар на строительном складе. Возгорание произошло 15 сентября на улице Толстого, 7.

По данным Главного управления МЧС по региону, около 19:00 пожарные смогли ликвидировать открытое горение. В тушении были задействованы 100 сотрудников пожарной службы и 38 автоцистерн.

Напомним, что из-за сильного ветра ландшафтный пожар перекинулся на складское помещение. Огонь распространился на площади 1 500 квадратных метров.
Фото: соцсцети.
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