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В Азове на складе с покрышками ликвидировали открытое горение

В Азове на складе с покрышками ликвидировали открытое горение
В Азове на складе с покрышками пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас сотрудники ГУ МЧС разбирают тлеющие конструкции и тушат их.

Пожар начался 4 августа около 16:00 в промзоне в переулке Дачном, 44. Тогда на территории загорелся мусор, огонь мигом перебросился на склад с покрышками. Из-за жаркой погоды пламя быстро распространилось на площадь 5 000 квадратных метров.

Жители региона видели огромный столб дыма из разных городов.

Ликвидировать огонь приехали 100 пожарных и три десятка спецмашин. Немного позже на помощь прибыл пожарный поезд.

Спустя 12 часов удалось справиться с открытым горением. Около 4:00 следующего дня пожар был полностью потушен.
ГУ МЧС по Ростовской области
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