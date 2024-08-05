В Азове на складе с покрышками ликвидировали открытое горение

ГУ МЧС по Ростовской области

В Азове на складе с покрышками пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас сотрудники ГУ МЧС разбирают тлеющие конструкции и тушат их.Пожар начался 4 августа около 16:00 в промзоне в переулке Дачном, 44. Тогда на территории загорелся мусор, огонь мигом перебросился на склад с покрышками. Из-за жаркой погоды пламя быстро распространилось на площадь 5 000 квадратных метров.Жители региона видели огромный столб дыма из разных городов.Ликвидировать огонь приехали 100 пожарных и три десятка спецмашин. Немного позже на помощь прибыл пожарный поезд.Спустя 12 часов удалось справиться с открытым горением. Около 4:00 следующего дня пожар был полностью потушен.