Упавшее на улице Гагринской в Ростове дерево не убирают уже несколько дней

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове из-за снега во дворе жилого дома 9б на улице Гагринская упало дерево. Его не убирают уже несколько дней. Об этом ростовчане написали на популярном городском портале.Ствол рухнул под тяжестью налипшего снега. В момент падения рядом с деревом никого не было, поэтому пострадавших нет. Припаркованным во дворе автомобилям тоже повезло. Тем не менее произошедшее стало проблемой для жителей дома. Ствол перегородил дорогу для пешеходов. На фотографиях отчетливо видны следы, петляющие вокруг раскинувшихся веток.Ростовчане рассказали, что на протяжении двух дней они пытаются дозвониться в администрацию района, однако все безуспешно.Горожане просят решить проблему и убрать дерево с дороги.