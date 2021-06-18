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В Ростовской области упавшее на газопровод дерево не убирают уже четыре дня

В Ростовской области упавшее на газопровод дерево не убирают уже четыре дня

В Ростовской области упавшее на газопровод дерево не убирают уже на протяжении четырех дней. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Дерево упало в Семикаракорском районе, неподалеку от Кочетовского шлюза. Однако произошло это еще 17 июня во время ураганного ветра. Непогода давно прекратилась, а вот службы не спешат устранять ее последствия.

На фото видно, что ствол очень сильно повредил трубу, поэтому, вероятно, в ближайших домах отсутствует газоснабжение. Когда люди дождутся помощи, неизвестно.

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