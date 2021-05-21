Во дворе жилого дома в Каменске четвертые сутки лежит упавшее дерево

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области упало огромное дерево. Происшествие случилось во дворе жилого дома № 53 на улице Островского 21 мая. С тех пор ствол лежит посреди двора. Коммунальщики его так и не убрали.Высокое дерево обрушилось в нескольких метрах от дома. Оно едва не задело припаркованные автомобили и прохожих. Ствол перегородил собой проход. Особенно тяжело приходится родителям с детскими колясками.Однако в управляющей компании Каменска-Шахтинского сообщили, что заявка им об упавшем дереве не поступала. А без документа они не могут убрать упавшее дерево.