В Ростовской области дерево под тяжестью снега упало на иномарку



В Волгодонске дерево под тяжестью снега упало на иномарку. Инцидент произошёл в ночь на 9 января на улице Морской, сообщает DonDay Волгодонск.



Автомобиль «Рено Сандеро» был припаркован рядом с домом. Повреждённую машину хозяин обнаружил утром. Упавшее дерево сильно повредило крышу кроссовера, оно буквально вмяло её в салон. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было.



Для того чтобы снять упавший ствол с иномарки, автовладельцу пришлось обращаться к спасателям.