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В Ростовской области дерево под тяжестью снега упало на иномарку

В Ростовской области дерево под тяжестью снега упало на иномарку
В Волгодонске дерево под тяжестью снега упало на иномарку. Инцидент произошёл в ночь на 9 января на улице Морской, сообщает DonDay Волгодонск.

Автомобиль «Рено Сандеро» был припаркован рядом с домом. Повреждённую машину хозяин обнаружил утром. Упавшее дерево сильно повредило крышу кроссовера, оно буквально вмяло её в салон. К счастью, в момент происшествия внутри никого не было.

Для того чтобы снять упавший ствол с иномарки, автовладельцу пришлось обращаться к спасателям.

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