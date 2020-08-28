Труп женщины с проломленной головой обнаружили в Железнодорожном районе Ростова

Труп женщины с проломленной табуретом головой обнаружили в одном из частных домов в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону 27 августа, сообщает СУ СК РФ по Ростовской области. В убийстве подозревают ее молодого знакомого. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.По версии следствия, 27 августа текущего года пьяный 33-летний дончанин пришел в гости к своей 41-летней знакомой. По какой-то причине между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил табурет и трижды ударил ростовчанку по голове. От полученных травм она скончалась на месте.Подозреваемого арестовали. На данный момент он находится под стражей. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.