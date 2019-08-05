Труп женщины с ножевыми ранениями нашли в Ростовской области



В Ростовской области нашли труп женщины с множеством ножевых ранений. Тело 59-летней дончанки обнаружили в её доме в посёлке Веселовском в конце июля. Тревогу забили соседи, которые заметили, что женщина давно не выходила на улицу. Они и нашли труп.



На днях по подозрению в убийстве был задержан её 40-летний знакомый. Об этом сообщает DonDay.ru. Он рассказал, что выпивал вместе с пожилой женщиной. В какой-то момент они начали ссориться, и мужчина схватил со стола нож. Своим оружием он нанёс жертве порядка 14 ударов. Она получила колото-резаное проникающее ранение груди с повреждением сердца. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.



По информации прокуратуры Веселовского района, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.