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Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве знакомой ножом

Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве знакомой ножом
В Новочеркасске местный житель подозревается в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось вечером 10 июня.

По версии следствия, 32-летний мужчина выпивал в компании своей 30-летней знакомой. Когда количество алкоголя в крови выросло, они стали ссориться. В разгар конфликта хозяин схватил кухонный нож и нанёс приятельнице не менее трёх ударов в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
- В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем. Свою вину в совершении преступления он признал полностью, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении его под стражу. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

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