Жителя Новочеркасска подозревают в убийстве знакомой ножом

В Новочеркасске местный житель подозревается в убийстве. В отношении него возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось вечером 10 июня.По версии следствия, 32-летний мужчина выпивал в компании своей 30-летней знакомой. Когда количество алкоголя в крови выросло, они стали ссориться. В разгар конфликта хозяин схватил кухонный нож и нанёс приятельнице не менее трёх ударов в грудь. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.В отношении мужчины возбудили дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении его под стражу. Все обстоятельства происшествия устанавливают.