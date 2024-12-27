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Труп мужчины нашли при пожаре на сухогрузе в порту Ростова

Труп мужчины нашли при пожаре на сухогрузе в порту Ростова
Труп мужчины нашли при пожаре на сухогрузе в порту Ростова. ЧП случилось утром 27 декабря около 6:10.

В порту Ростовского зернового терминала, по адресу улица 1-я Луговая, 42Г, произошел пожар в каюте сухогруза. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 21 человек на 9 спецмашинах. Примерно через полчаса пожар был ликвидирован на площади 9 квадратных метров.

Пожарные во время тушения обнаружили тело 69-летнего мужчины в каюте.

В донском ГУ МЧС сообщили, что предварительная причина возгорания — это короткое замыкание электрообогревателя.
Фото для иллюстрации
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