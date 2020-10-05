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После пожара под Ростовом нашли труп 49-летнего мужчины

После пожара под Ростовом нашли труп 49-летнего мужчины
При тушении пожара в Аксайском районе спасатели нашли труп 49-летнего мужчины. Происшествие случилось в СТ «Содружество», на улице Яблоневой, 6 октября.

Около полудня произошел пожар в частном домовладении. Огнем было охвачено 100 квадратных метров. На место происшествия прибыли восемь человек личного состава и две пожарные машины. Спасатели локализовали и ликвидировали огонь в течение получаса. Справившись с огнем, сотрудники МЧС проверили дом и обнаружили тело 49-летнего мужчины, погибшего во время пожара.

- Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

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