При пожаре в Цимлянском районе нашли обгоревший труп мужчины

В Цимлянском районе Ростовской области во время пожара погиб 53-летний мужчина. Трагедия произошла 28 февраля примерно в 22.30.Пламя вспыхнуло в частном доме в станице Красноярской на переулке Береговой, 29. За считанные минуты огонь распространился на площади 56 квадратных метров. Приехавшие на место ЧП спасатели, нашли в одной из комнат уже обгоревший труп 53-летнего мужчины.В ведомстве добавили, что погибший вёл асоциальный образ жизни. Не исключено, что он сам по неосторожности устроил пожар.Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.