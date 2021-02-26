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При пожаре в Цимлянском районе нашли обгоревший труп мужчины

При пожаре в Цимлянском районе нашли обгоревший труп мужчины
В Цимлянском районе Ростовской области во время пожара погиб 53-летний мужчина. Трагедия произошла 28 февраля примерно в 22.30.

Пламя вспыхнуло в частном доме в станице Красноярской на переулке Береговой, 29. За считанные минуты огонь распространился на площади 56 квадратных метров. Приехавшие на место ЧП спасатели, нашли в одной из комнат уже обгоревший труп 53-летнего мужчины.

- Пожар тушили 8 пожарных и 3 единицы спецтехники, - отметили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что погибший вёл асоциальный образ жизни. Не исключено, что он сам по неосторожности устроил пожар.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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