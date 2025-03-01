Три беспилотника сбили над территорией Ростовской области минувшей ночью
Три беспилотника сбили над территорией Ростовской области минувшей ночью. Информация предоставлена Министерством обороны РФ.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о дроновой атаке в районе Новошахтинска. Согласно заявлению главы региона, наземных разрушений и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.
Также известно, что в ночь на 1 марта силами ПВО были сбиты 48 беспилотников в восьми различных регионах Российской Федерации.