Юрий Слюсарь: За ночь в Ростовской области сбили еще 4 беспилотника
Ночью 24 декабря в Ростовской области сбили четыре беспилотника. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Дроны заметили на территориях Миллеровского и Тарасовского районов. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены.
- Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется. В Ростовской области продолжает действовать угроза беспилотной опасности, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, что вечером 23 декабря врио губернатора заявил о том, что средства ПВО сбили восемь БПЛА.