Юрий Слюсарь: За ночь в Ростовской области сбили еще 4 беспилотника

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Ночью 24 декабря в Ростовской области сбили четыре беспилотника. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Дроны заметили на территориях Миллеровского и Тарасовского районов. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены.- Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется. В Ростовской области продолжает действовать угроза беспилотной опасности, — подчеркнул Юрий Слюсарь.Напомним, что вечером 23 декабря врио губернатора заявил о том, что средства ПВО сбили восемь БПЛА.