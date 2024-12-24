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Юрий Слюсарь: За ночь в Ростовской области сбили еще 4 беспилотника

Юрий Слюсарь: За ночь в Ростовской области сбили еще 4 беспилотника
Ночью 24 декабря в Ростовской области сбили четыре беспилотника. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны заметили на территориях Миллеровского и Тарасовского районов. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены.

- Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется. В Ростовской области продолжает действовать угроза беспилотной опасности, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, что вечером 23 декабря врио губернатора заявил о том, что средства ПВО сбили восемь БПЛА.
Фото: Ростов.Ру
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