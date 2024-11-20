В Ростовской области средства ПВО сбили четыре беспилотника
В Ростовской области средствами противовоздушной обороны было сбито четыре беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Уничтожение дронов произошло до полуночи 20 ноября.
️- Всего до полуночи средствами ПВО в нашей области уничтожено четыре БПЛА: по два возле Новошахтинска и в Усть-Донецком районе, - сообщил Юрий Слюсарь.
В результате атаки БПЛА никто не пострадал. Также нет последствий на земле.
Напомним, в ночь на 19 ноября донской регион подвергся мощной атаке беспилотников. Средства ПВО сбили 11 беспилотников.
Один из беспилотников упал на трассе в Белокалитвинском районе, в результате чего произошёл взрыв. Осколки дрона попали в припаркованную «Газель», в которой находился водитель. Мужчина приехал из Волгограда и остановился, чтобы отдохнуть. Один из осколков пробил его насквозь. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести.