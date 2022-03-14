Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В гостинице под Ростовом мужчина застрелил свою бывшую жену и ее знакомого

В гостинице под Ростовом мужчина застрелил свою бывшую жену и ее знакомого
В Ростовской области мужчина ворвался в гостиницу и застрелил свою бывшую жену с ее знакомым. Трагедия случилась 15 марта в Аксае.

Информацию, которая появилась в соцсетях, подтвердил источник. Они были в бассейне гостевого дома «Оптимист». Внезапно туда ворвался бывший муж женщины. При себе у него было оружие. После недолгого разговора мужчина застрелил экс-супругу и ее знакомого. Убедившись, что они мертвы, покончил с собой.

Что стало причиной трагедии, пока не известно. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.