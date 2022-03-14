В гостинице под Ростовом мужчина застрелил свою бывшую жену и ее знакомого

Фото: yandex.ru

В Ростовской области мужчина ворвался в гостиницу и застрелил свою бывшую жену с ее знакомым. Трагедия случилась 15 марта в Аксае.Информацию, которая появилась в соцсетях, подтвердил источник. Они были в бассейне гостевого дома «Оптимист». Внезапно туда ворвался бывший муж женщины. При себе у него было оружие. После недолгого разговора мужчина застрелил экс-супругу и ее знакомого. Убедившись, что они мертвы, покончил с собой.Что стало причиной трагедии, пока не известно. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.