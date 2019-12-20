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В Ростове рыбака затянуло в ил

В Ростове рыбака затянуло в ил
Мужчина в Ростове едва не утонул во время рыбалки. Происшествие случилось около полудня 24 декабря.

Местный житель, вооружившись удочкой, решил половить рыбу возле моста Сиверса. Заходя подальше в воду, он оступился и упал. В этот момент его стало затягивать в вязкий ил. Он не смог самостоятельно выбраться из ловушки и вызвал спасателей.

- Сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения с помощью специального оборудования помогли пострадавшему выбраться из ила, - прокомментировала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Его доставили на берег.

Рыбак отказался от медицинской помощи.

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