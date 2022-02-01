Пропавший в Ростове мужчина найден мертвым в собственной машине
Пропавший на машине 35-летний ростовчанин найден мертвым. Сергея Шабанова искали несколько суток.
Ранее Rostov.ru рассказывал о его исчезновении. Утром 31 января Сергей вышел из дома, завел свою серую «Хонду Аккорд» и уехал в неизвестном направлении. На поиски ростовчанина бросились не только родственники, но и сотрудники полиции, волонтеры, а также СМИ.
Далеко мужчина не уехал. Спустя трое суток его нашли мертвым. Труп Сергея лежал в машине в районе Братского кладбища. Следов насилия на теле ростовчанина не обнаружили. Что стало причиной его смерти, выясняют специалисты.