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Пропавший в Ростове мужчина найден мертвым в собственной машине

Пропавший в Ростове мужчина найден мертвым в собственной машине
Пропавший на машине 35-летний ростовчанин найден мертвым. Сергея Шабанова искали несколько суток.

Ранее Rostov.ru рассказывал о его исчезновении. Утром 31 января Сергей вышел из дома, завел свою серую «Хонду Аккорд» и уехал в неизвестном направлении. На поиски ростовчанина бросились не только родственники, но и сотрудники полиции, волонтеры, а также СМИ.

Далеко мужчина не уехал. Спустя трое суток его нашли мертвым. Труп Сергея лежал в машине в районе Братского кладбища. Следов насилия на теле ростовчанина не обнаружили. Что стало причиной его смерти, выясняют специалисты.
Фото: Лиза Алерт.
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