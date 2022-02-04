Пропавшего 54-летнего жителя Ростова нашли живым
Пропавший в Ростове 54-летний мужчина найден живым спустя три дня. О местонахождении Зураба Даскиева ничего не было известно со 2 февраля.
Rostov.ru сообщал, что мужчина живет в Ростове-на-Дону, но мог оказаться и в другом городе. Встревоженные родные обратились в полицию и к волонтерам после того, как Зураб перестал выходить на связь. К поиску подключились и СМИ.
Мужчину нашли живым правоохранители спустя три дня поисков. Где все это время находился Зураб и почему перестал выходить на связь с семьей, пока не известно.