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Пропавшего 54-летнего жителя Ростова нашли живым

Пропавшего 54-летнего жителя Ростова нашли живым
Пропавший в Ростове 54-летний мужчина найден живым спустя три дня. О местонахождении Зураба Даскиева ничего не было известно со 2 февраля.

Rostov.ru сообщал, что мужчина живет в Ростове-на-Дону, но мог оказаться и в другом городе. Встревоженные родные обратились в полицию и к волонтерам после того, как Зураб перестал выходить на связь. К поиску подключились и СМИ.

Мужчину нашли живым правоохранители спустя три дня поисков. Где все это время находился Зураб и почему перестал выходить на связь с семьей, пока не известно.
Фото: Лиза-Алерт
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