Водитель легковушки пострадал в столкновении с внедорожником в Ростовской области



Фото: rostov.mk.ru

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель. Авария случилась в Октябрьском районе 29 июля.



По предварительным данным, 28-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» на трассе Новочеркасск - станица Багаевская не справился с управлением. Молодой человек не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Ладу Гранту».

- В аварии пострадал 38-летний водитель отечественного автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами мужчина доставлен в больницу.



По факту происшествия проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.