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В Ростове на площади 1 000 квадратов горит склад магазина воды «Аквамаркет»

В Ростове на площади 1 000 квадратов горит склад магазина воды «Аквамаркет»
В Ростове на большой площади горит двухэтажный склад магазина воды «Аквамаркет». Происшествие случилось утром 25 мая на улице Вавилова, 73А.

По предварительным данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. С огнем на месте борются более 60 спасателей. Из-за большой площади возгорания на складе обрушилась кровля. К счастью, в этот момент внутри никого не было.

Пожару на складе был объявлен второй ранг опасности.

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