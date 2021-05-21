В Ростове на площади 1 000 квадратов горит склад магазина воды «Аквамаркет»
В Ростове на большой площади горит двухэтажный склад магазина воды «Аквамаркет». Происшествие случилось утром 25 мая на улице Вавилова, 73А.
По предварительным данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. С огнем на месте борются более 60 спасателей. Из-за большой площади возгорания на складе обрушилась кровля. К счастью, в этот момент внутри никого не было.
Пожару на складе был объявлен второй ранг опасности.