В Ростове автомобилисты стали в километровую пробку на Королева

В Ростове-на-Дону из-за ДТП со спецтехникой на проспекте Королева образовался затор. Автомобилисты четвертый час не могут сдвинуться с места.По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, машина дорожных рабочих перевернулась на кольце проспект Королева – улица Вавилова еще около шести часов утра. Никто не пострадал. Но работы на месте ДТП ведут уже четвертый час подряд.Проспект Королева стоит от бульвара Комарова до кольца. Протяженность пробки составляет более полутора километров. По улице Вавилова затор тянется от Изыскательской до кольца. Его длина – почти 700 метров.