Попавшая под колеса фуры пенсионерка скончалась в больнице в Таганроге
В Таганроге скончалась 75-летняя женщина, попавшая под колеса фуры. Происшествие случилось 29 мая на улице Щаденко.
Как ранее сообщалось, пожилая женщина переходила дорогу на красный свет, когда ее сбил мужчина на большегрузе. Пострадавшую женщину-пешехода в срочном порядке доставили в больницу.
Несколько часов врачи пытались сохранить ей жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Пенсионерка умерла в больничной палате.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.