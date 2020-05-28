Попавшая под колеса фуры пенсионерка скончалась в больнице в Таганроге

В Таганроге скончалась 75-летняя женщина, попавшая под колеса фуры. Происшествие случилось 29 мая на улице Щаденко.Как ранее сообщалось, пожилая женщина переходила дорогу на красный свет, когда ее сбил мужчина на большегрузе. Пострадавшую женщину-пешехода в срочном порядке доставили в больницу.Несколько часов врачи пытались сохранить ей жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Пенсионерка умерла в больничной палате.Сейчас по факту аварии проводится проверка.