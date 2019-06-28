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Пенсионерка, попавшая под колёса такси в Шахтах, умерла в больнице

Пенсионерка, попавшая под колёса такси в Шахтах, умерла в больнице
В Шахтах скончалась женщина, попавшая под колёса иномарки. Она около десяти дней лежала в больнице, но, несмотря на старания врачей, скончалась 2 июля. Как сообщает DonDay Шахты, 69-летняя пенсионерка ухаживала за дочерью-инвалидом. Теперь девушка осталась совсем одна.

Напомним, ДТП произошло на улице Советской 22 июня около 13 часов. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по проезжей части ехал 24-летний таксист за рулём «Рено Логана».

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