Пенсионерка, попавшая под колёса такси в Шахтах, умерла в больнице



В Шахтах скончалась женщина, попавшая под колёса иномарки. Она около десяти дней лежала в больнице, но, несмотря на старания врачей, скончалась 2 июля. Как сообщает DonDay Шахты, 69-летняя пенсионерка ухаживала за дочерью-инвалидом. Теперь девушка осталась совсем одна.



Напомним, ДТП произошло на улице Советской 22 июня около 13 часов. Женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по проезжей части ехал 24-летний таксист за рулём «Рено Логана».