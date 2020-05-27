Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионерка попала под колёса фуры в Таганроге

Пенсионерка попала под колёса фуры в Таганроге
В Таганроге под колёса большегруза попала пожилая женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 мая около 11:30 на улице Щаденко.

По предварительной информации, 75-летняя пенсионерка переходила дорогу на красный свет. В этот момент по проезжей части двигался 25-летний парень на фуре «Ивеко». Он сбил женщину.
- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.