Пенсионерка попала под колёса фуры в Таганроге
В Таганроге под колёса большегруза попала пожилая женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 мая около 11:30 на улице Щаденко.
По предварительной информации, 75-летняя пенсионерка переходила дорогу на красный свет. В этот момент по проезжей части двигался 25-летний парень на фуре «Ивеко». Он сбил женщину.
- В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
По факту происшествия проводится проверка.