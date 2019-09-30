В больнице Батайска скончалась 86-летняя женщина, попавшая под колеса грузовика



Пожилая женщина, которая попала под колеса грузовика в Батайске, скончалась в больнице. Происшествие случилось в Авиагородке 1 октября.



Оказалось, что под «ГАЗель» попал не пенсионер, а 86-летняя женщина. Грузовая машина сдавала назад и сбила батайчанку. С тяжелым переломом бедра ее доставили в больницу.



Несмотря на проведенную нейрохирургом операцию, травмы для пенсионерки оказались смертельными, передает «Батайское время». Она скончалась в больнице.



Фото: «Батайское время»