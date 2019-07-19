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Мужчина, получивший ножевое ранение, сбежал от врачей в Ростове

Мужчина, получивший ножевое ранение, сбежал от врачей в Ростове
Раненый мужчина сбежал от медиков в Ростове-на-Дону. Необычный случай произошёл на улице Тюменской вечером 21 июля.

Сам пострадавший рассказал, что поругался с компанией неизвестных ему людей. Они набросились на него, избили, и один из них ударил мужчину ножом в спину. Свидетели происшествия вызвали на место бригаду скорой помощи.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, его состояние оценивалось как тяжёлое. Потерпевший жаловался на головокружение и боль в груди, к тому же он несколько раз терял сознание. Когда медики отвлеклись, чтобы взять необходимые препараты для оказания первой помощи, мужчина поднялся и убежал. Найти его так и не удалось. Известно, что в момент происшествия он был под действием алкоголя.

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