Житель Новочеркасска бесследно пропал в районе железнодорожного вокзала



В Новочеркасске без вести пропал 33-летний местный житель. О том, где находится Юрий Исаев, ничего не известно с 19 февраля.



В последний раз мужчина выходил на связь, когда был в районе железнодорожного вокзала Новочеркасска. С тех пор о его местонахождении нет известий. Родные пропавшего обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы дончанина.

- На вид ему - 30-35 лет, рост - около 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие волосы, - добавили в донском главке.



Когда мужчину видели в последний раз, на нём были куртка камуфляжного цвета, белый свитер, чёрные джинсы, кроссовки и кепка.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Юрий Исаев, просят сообщить по телефонам: 8 (8635) 259-291, 8-928-613-61-31 или 02.