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В Ростовской области снова бушует крупный лесной пожар

В Ростовской области снова бушует крупный лесной пожар
В Тарасовском районе Ростовской области снова случился пожар в лесу. Огонь вспыхнул 1 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пламя всего за пару минут охватило площадь в 15 гектаров. Люди заметили, что лес начал полыхать и вызвали МЧС.
Для тушения пожара привлекли 250 спасателей на 75 автоцистернах, а также самолет Ми-8.

Напомним, днем ранее в Тарасовском районе случился крупный лесной пожар. Тогда огонь распространился на площади в 169 гектаров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Потушить очаг возгорания удалось только 1 июня.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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