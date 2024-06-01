В Ростовской области снова бушует крупный лесной пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе Ростовской области снова случился пожар в лесу. Огонь вспыхнул 1 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пламя всего за пару минут охватило площадь в 15 гектаров. Люди заметили, что лес начал полыхать и вызвали МЧС.Для тушения пожара привлекли 250 спасателей на 75 автоцистернах, а также самолет Ми-8.Напомним, днем ранее в Тарасовском районе случился крупный лесной пожар. Тогда огонь распространился на площади в 169 гектаров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Потушить очаг возгорания удалось только 1 июня.