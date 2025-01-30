Погибшие при пожаре в Ростове мать и сын проживали одни в доме

Фото: Региональное ГУ МЧС

Издание Donday стали известны подробности жуткого пожара, где погибла женщина с сыном. Происшествие случилось в Ростове-на-Дону в микрорайоне Сельмаш на улице Леваневского.38-летняя Елена Ф. жила вместе с четырёхлетним сыном одна. Она была замужем, но семейная жизнь не сложилась. После чего последовал развод. За месяц перед страшным событие Елена отпраздновала свое день рождение.30 января женщина предположительно в ту ночь она забыла потушить свечу и ушла спать. Вероятно, это и стало причиной возгорания.Пламя стремительно охватило всё жилище. Мать и сын погибли от отравления продуктами горения. Пожарные успели вынести их из горящего здания, но прибывшие медики не смогли их реанимировать.Специалисты Следственного комитета Ростовской области проводят расследование, чтобы установить причину пожара. Прокуратура региона также проводит проверку по этому делу.