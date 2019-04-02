При пожаре в Ростовской области погибла 70-летняя пенсионерка



В результате пожара в Ростовской области 70-летняя женщина отравилась продуктами горения. Трагедия произошла в ночь на 4 апреля в Волгодонске. Возгорание началось около 1:30 в девятиэтажке на проспекте Курчатова.



- К месту происшествия выехали 11 спасателей и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила шесть квадратных метров.



Потушив пламя, пожарные обнаружили труп. Отравившись продуктами горения, погибла 70-летняя женщина. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнём.