Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре в Ростовской области погибла 70-летняя пенсионерка

При пожаре в Ростовской области погибла 70-летняя пенсионерка
В результате пожара в Ростовской области 70-летняя женщина отравилась продуктами горения. Трагедия произошла в ночь на 4 апреля в Волгодонске. Возгорание началось около 1:30 в девятиэтажке на проспекте Курчатова.

- К месту происшествия выехали 11 спасателей и три единицы техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Потушив пламя, пожарные обнаружили труп. Отравившись продуктами горения, погибла 70-летняя женщина. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнём.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.