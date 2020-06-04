Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при пожаре погибла парализованная женщина

В Ростовской области при пожаре погибла парализованная женщина
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате пожара погибла женщина-инвалид. Трагедия произошла ночью 6 июня в селе Екатериновка.

Возгорание началось в частном доме на улице Ленина около половины третьего ночи. В это время в доме находились 29-летняя девушка, которая приехала в гости к родным, и 53-летняя женщина, прикованная к постели.

Пока спасатели ехали на место происшествия, девушка самостоятельно пыталась потушить огонь. Но пламя распространялось быстро, дымом заволокло весь дом. Когда пожарные стали эвакуировать жильцов, женщина была уже мертва. Она отравилась продуктами горения.
- В результате пожара девушка получила ожоги. Её госпитализировали в районную больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

К тушению привлекали две единицы техники и восемь спасателей. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.