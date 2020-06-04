В Ростовской области при пожаре погибла парализованная женщина

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области в результате пожара погибла женщина-инвалид. Трагедия произошла ночью 6 июня в селе Екатериновка.Возгорание началось в частном доме на улице Ленина около половины третьего ночи. В это время в доме находились 29-летняя девушка, которая приехала в гости к родным, и 53-летняя женщина, прикованная к постели.Пока спасатели ехали на место происшествия, девушка самостоятельно пыталась потушить огонь. Но пламя распространялось быстро, дымом заволокло весь дом. Когда пожарные стали эвакуировать жильцов, женщина была уже мертва. Она отравилась продуктами горения.К тушению привлекали две единицы техники и восемь спасателей. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.