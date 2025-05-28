Под Ставрополем в ДТП пострадал 30-летний мотоциклист из Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста из Ростовской области и маршрутного такси.Авария произошла вечером 27 мая в Шпаковском округе. По предварительным данным, водитель «ГАЗа» не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении, когда выполнял разворот. В результате транспортные средства столкнулись.Как уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья, в результате происшествия 30-летний мотоциклист из Ростовской области, который был в шлеме, получил травмы. Его доставили в больницу.К счастью, в маршрутке, которая следовала по междугороднему маршруту, не было пострадавших.