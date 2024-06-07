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Под Новочеркасском 37-летний мотоциклист пострадал в ДТП

Под Новочеркасском 37-летний мотоциклист пострадал в ДТП
В Ростовской области в ДТП пострадал 37-летний мотоциклист. Авария произошла 6 июня в Октябрьском сельском районе.

По предварительным данным, около 18:00 мужчина на минивэне «Пежо Эксперт» двигался по трассе Новочеркасск-Багаевская. Недалеко от станицы Заплавской 28-летний водитель повернул. В ходе маневра он не увидел мотоциклиста, который ехал позади. На полном ходу машина столкнулась с двухколесным транспортом. От сильного удара мотоциклист упал.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 37-летний мотоциклист. Его доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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