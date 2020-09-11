Под Ростовом на трассу выпали сотни бутылок пива

На трассе в Ростовской области сотни бутылок и кег пива выпали на трассу. ДТП произошло поздним вечером 13 сентября в районе села Самарское.По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Авто получило механические повреждения.Пенное могло оказаться на дороге из-за маневра водителя грузовика или плохо закрепленного груза. Ущерб от этой аварии можно оценить в 1,5 миллиона рублей.После происшествия на этом участке трассы образовался дорожный затор.