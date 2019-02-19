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На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись два грузовика

На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись два грузовика

Под Ростовом на трассе столкнулись два грузовика. ДТП произошло на 1 050-м километре автодороги между поселком Рассвет и Новочеркасском 21 февраля около 6 часов утра.

Как рассказали очевидцы аварии, одна из фур получила сильные механические повреждения, переднюю часть большегруза сильно смяло. Второй грузовик также получил сильные повреждения.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Затор растянулся от поселка Волна до пересечения Новочеркасского шоссе и Северного обхода. Средняя скорость движения на этом участке не превышает 15 километров в час.

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