На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись два грузовика





Под Ростовом на трассе столкнулись два грузовика. ДТП произошло на 1 050-м километре автодороги между поселком Рассвет и Новочеркасском 21 февраля около 6 часов утра.



Как рассказали очевидцы аварии, одна из фур получила сильные механические повреждения, переднюю часть большегруза сильно смяло. Второй грузовик также получил сильные повреждения.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. Затор растянулся от поселка Волна до пересечения Новочеркасского шоссе и Северного обхода. Средняя скорость движения на этом участке не превышает 15 километров в час.