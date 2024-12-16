В Ростове в аварии пострадал 15-летний водитель питбайка

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В Ростове-на-Дону в результате аварии получил травмы 15-летний водитель питбайка. ДТП произошло 15 декабря в 13:40 в переулке Казбекский в районе дома № 2.Согласно предварительной информации, подросток на питбайке марки «GRX» пересекал перекресток, где не было светофора. Школьник не удостоверился в безопасности своего движения и, как следствие, врезался в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась женщина в возрасте 72 лет.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия несовершеннолетнего мотоциклиста доставили в больницу.