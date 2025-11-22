Волонтеров из 5 регионов привлекли к поиску 91-летней бабушки из Ростовской области

- Мы обращаемся к тем, кто может быть рядом прямо сейчас — сегодня или завтра: пройти маршрут по задачам, отвезти группы на место поиска. Особенно нужны проходимые машины, чтобы добраться туда, куда пешком не дойдешь, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Фото: ЛизаАлерт

Волонтеров из пяти регионов России привлекли к поиску 91-летней бабушки из Ростовской области. Поиски пропавшей в Белой Калитве Анны Громовой ведутся уже пятый день.Вечером 17 ноября Анна Васильевна вышла на свою обычную прогулку. Бабушка ежедневно проходит более 10 километров. Она ведет активный образ жизни - любит собирать грибы и наслаждаться пейзажами. К несчастью, эта прогулка для бабушки еще не закончилась. 18 ноября родные Анны Громовой обнаружили, что она не пришла домой. Близкие обратились в полицию, а затем к волонтерам.Поиски пропавшей в первый день не увенчались успехом. Тогда волонтеры решили привлечь водителей. Помощь потребовалась от автомобилистов, которые 18 ноября с 6:00 до 20:00 проезжали по маршрутам: город Белая Калитва - хутор Нижнепопов, город Белая Калитва - хутор Бородинов, а также город Белая Калитва - хутор Богатов. Этих автовладельцев попросили просмотреть записи регистраторов или предоставить их для просмотра. На одну из камер могла попасть проходившая мимо Анна Васильевна.На четвертый день поисков время стало идти на минуты. Для того, чтобы обойти столь большую территорию поисков необходимы стали еще люди. Волонтеры начали привлекать все больше неравнодушных жителей.К пятому дню розыска на помощь откликнулось примерно 150 добровольцев. Найти пенсионерку вызвались не только жители Белой Калитвы, но и других районов Ростовской области.Вдобавок, к поиску исчезнувшей привлекли добровольцев из пяти соседних регионов. А точнее - из Воронежа, Адыгеи, Ставрополя, Волгограда и Москвы. Их насчитывается около 40 человек.К сожалению, зона поиска остается обширной. Волонтеров по-прежнему не достаточно.Рост пенсионерки составляет 160 сантиметров. Она имеет седые волосы и нормальное телосложение.В день пропажи Анна Васильевна взяла с собой зеленый рюкзак и палки для скандинавской ходьбы.Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Анны Громовой, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.