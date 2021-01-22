Пенсионеру разбили зубной протез на акции протеста в Ростове

Пожилому Николаю Г. разбили зубной протез на акции протеста в поддержку Алексея Навального в Ростове-на-Дону. Травмы пенсионеру нанесли во время задержания, рассказала на своей странице в соцсети активистка Валентина Толмачева.– Николай рассказывает, как силовики налетели на него со спины, повалили лицом в грязный снег, били, ломали руки, ноги. Затем подняли, бросили, вчетвером упали на него и ударили лицом о плитку. Да так, что разбили лицо и сломали зубной протез. Мужчина кричал от боли. Говорит, что около трехсот метров его тащили к автозаку, – рассказала активистка историю ареста пенсионера.По словам Толмачевой, мужчине дважды вызывали «скорую» – его давление зашкаливало (230 на 90). Во второй раз задержанного госпитализировали. А на следующий день вызвали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. По решению суда Николай Г. обязан выплатить 10 тысяч рублей штрафа.