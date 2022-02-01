Пенсионерка упала в Дон на прогулке по набережной в Ростове

Фото: rostov.ru

В Ростове-на-Дону 57-летняя жительница Новошахтинска едва не погибла, упав в Дон. Женщина потеряла равновесие, пытаясь достать ценный предмет из воды. Происшествие случилось в ночь на 3 февраля на улице Береговой.Поздно вечером женщина гуляла по набережной и решила остановиться у памятника Григорий и Аксинья. Женщина любовалась видом, открывающимся на ночной Дон, как вдруг уронила за ограждение ценную вещь.Как сообщает donday.ru, она попыталась достать предмет, но потеряла равновесие и упала в ледяную воду. К счастью, рядом находились рыбаки, которые и достали ее из реки. Пострадавшую передали прибывшим на место спасателям. С переохлаждением ее госпитализировали.