В Ростове женщина едва не погибла, упав с моста Сиверса в Дон

В Ростове-на-Дону женщина упала с моста Сиверса в реку и едва не погибла. Происшествие случилось 20 октября.Как стало известно, женщина, упавшая с моста в холодную реку, начала звать о помощи. Её услышал охранник моста Сиверса, который проходил недалеко от места ЧП, и бросился спасать тонущую. Стрелок вытащил женщину на сушу и вызвал полицию и «скорую».Бригада скорой помощи забрала дончанку в БСМП.