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В Ростове женщина едва не погибла, упав с моста Сиверса в Дон

В Ростове женщина едва не погибла, упав с моста Сиверса в Дон
В Ростове-на-Дону женщина упала с моста Сиверса в реку и едва не погибла. Происшествие случилось 20 октября.

Как стало известно, женщина, упавшая с моста в холодную реку, начала звать о помощи. Её услышал охранник моста Сиверса, который проходил недалеко от места ЧП, и бросился спасать тонущую. Стрелок вытащил женщину на сушу и вызвал полицию и «скорую».
- Видимых повреждений у дончанки не обнаружено, - констатировали медики.

Бригада скорой помощи забрала дончанку в БСМП.

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