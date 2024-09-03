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В Ростове на проспекте Стачки 71-летняя пенсионерка оказалась под колесами легковушки

В Ростове на проспекте Стачки 71-летняя пенсионерка оказалась под колесами легковушки
В Ростове на проспекте Стачки легковой автомобиль сбил 71-летнюю женщину. Инцидент произошел 3 сентября.

Согласно предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля «Пежо Партнер» сдавал назад во двор. В это время, в районе дома №182, пожилая женщина переходила дорогу. Водитель не успел затормозить и сбил её.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерку доставили на скорой помощи в больницу.
Фото: DonDay
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