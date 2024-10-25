В Ростове насмерть сбили 77-летнюю женщину на улице Таганрогской

Фото: госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове на улице Таганрогской произошло ДТП, в результате которого 77-летняя женщина погибла. Дорожное происшествие случилось 25 октября около 06:00.Согласно предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21213» двигался по улице Таганрогской. В этот момент 77-летняя пенсионерка пересекала проезжую часть на пешеходном переходе на красный сигнал светофора.Автомобилист не смог вовремя остановиться и сбил женщину.К сожалению, в результате полученных травм пенсионерка скончалась на месте ДТП, как проинформировали в региональной Госавтоинспекции.